93-årig træner tre gange om ugen, men nu er det snart slut

I ti år har 93-årige Bent Mikkelsen og hans hustru Bodil Bänsch trænet i et selvtræningscenter i Grenaa. Men fra nytår bliver vægte og elastikker lagt på hylden. Norddjurs Kommune har nemlig besluttet at lukke tilbuddet for alle efterlønsmodtagere og pensionister i kommunen. - Jeg er ked af, at de tager det her tilbud fra os. Det er væsentligt for os, at vi kan holde os i gang, siger Bent Mikkelsen til TV2 Østjylland.

Bent Mikkelsen og Bodil Bänsch bruger selvtræningscentret i Grenaa tre gange om ugen. Foto: Anne Marie Stoustrup, TV2 Østjylland

Selvtræning er et tilbud for alle efterlønsmodtagere og pensionister i Norddjurs Kommune, der har været igennem et kommunalt genoptræningsforløb.

For 32 kroner om måneden har de indtil nu kunnet benytte et af kommunes fem centre, der har til huse på lokale pleje- og aktivitetscentre i Norddjurs. Ikke en kommunal opgave Men fra nytår lukker tilbuddet, som godt 400 borgere benytter.

Begrundelsen er, at Voksen- og Plejeudvalget skal spare, og at et flertal i byrådet ikke mener, at selvtræning er en kommunal opgave.

quote Der har været et flertal for at fravælge kommunal selvtræning Mads Jensen (K), Norddjurs Kommune

Dog er tilbuddet, som det har eksisteret hidtil, udgiftsneutralt for kommunen, da kommunen hverken må tjene eller miste penge på at udbyde selvtræning. Det skriver Norddjurs Kommune til TV2 Østjylland.

Derfor handler det i højere grad om ideologi end økonomi. En af dem, der har stemt for at lukke tilbuddet, er formanden for Voksen- og Plejeudvalget, Mads Jensen (K). - Der har været et flertal for at fravælge kommunal selvtræning. Vi gør det i en tro på, at selvtræning vil kunne blive samlet op et andet sted. Her håber vi og tror på, at foreningerne kan udvide og fortsætte de tilbud, de allerede har, siger Mads Jensen (K) til TV2 Østjylland

quote Det er meget vigtigt for den her gruppe af borgere, at de vedligeholder deres funktionsniveau Jytte Schmidt (SF), Norddjurs Kommune

Et argument næstformanden i Voksen- og Plejeudvalget, Jytte Schmidt (SF), er dybt uenig i. - Det er meget vigtigt for den her gruppe af borgere, at de vedligeholder deres funktionsniveau og bliver ved med at kunne klare sig selv, så de ikke har brug for hjælp fra kommunen, siger Jytte Schmidt.

Hun understreger samtidig, at selvtræning ifølge hende kan mindske risikoen for ensomhed, og hun så derfor hellere, at tilbuddet blev udvidet til at gælde alle borgere over 67 år.



Hvilke centre lukker? Kommunalbestyrelsen har besluttet, at selvtræning ikke længere skal være et kommunalt tilbud i Norddjurs Kommune. Tilbuddet om selvtræning lukker derfor ved udgangen af 2023. Det er muligt at selvtræne i følgende fem træningslokaler frem til den 31. december 2023. - Hjemmeplejen Allingåbro

- Træningscenter Auning

- Plejecenter Glesborg

- Plejecenter Fuglsanggården

- Plejecenter Violskrænten Kilde: norddjurs.dk arrow-down

Frygter dårligt helbred Bent Mikkelsen på 93 år og hustruen Bodil Bänsch på 76 år klarer sig selv uden hjemmepleje eller anden offentlig støtte. Faktisk er noget af det eneste, de får hjælp til, at slå græsset og holde hækken, men de frygter, at det ikke varer ved, når tilbuddet om selvtræning lukker. - Vi klarer os ganske fint herhjemme, og det skulle vi jo gerne blive ved med, siger Bent Mikkelsen.

Bent Mikkelsen bruger meget tid på løbebåndet for at holde gang i sine ben. Foto: Anne Marie Stoustrup, TV2 Østjylland

Ifølge fysioterapeut ved Ældresygdomme på Aarhus Universitetshospital Bodil Bæksted Jørgensen er det vigtigt, at ældre mennesker sørger for at holde sig fysisk aktive. Sker det ikke, kan det hurtigt få alvorlige konsekvenser. - Det kan have de konsekvenser, at man ikke kan klare den hverdag, man har været vant til. Man kan måske ikke selv klare at gå på toilettet eller at gå i bad og komme i tøjet, siger Bodil Bæksted Jørgensen til TV2 Østjylland.

Fysioterapeut Bodil Bæksted Jørgensen har set flere eksempler på ældre patienter, der er blevet dårligere efter at have været fysisk inaktive. Foto: Anne Marie Stoustrup, TV2 Østjylland

Kan betyde ekstraregning Det er netop også bekymringen fra blandt andet Ældrerådet. Formand Gitte Eilersen frygter, at beslutningen om at droppe selvtræningstilbuddet kan ende med en ekstraregning for kommunen. - Det her er en kommunal opgave. Det er vigtigt for mange, der holder sig i gang, og som får hverdagen til at fungere gennem træning. De risikerer at få brug for mere hjemmehjælp, siger Gitte Eilersen til TV2 Østjylland.



Gitte Eilersen og Ældrerådet ønsker at få undersøgt konsekvenserne af at lukke tilbuddet om selvtræning. Foto: Anne Marie Stoustrup, TV2 Østjylland

Ifølge en sundhedsøkonom, som TV2 Østjylland har talt med, er det endnu ikke muligt at sige, hvad det vil betyde for økonomien, men det er noget af det, Gitte Eilersens ønsker at få undersøgt, når centrene er lukket. - Jeg har bedt kommunen om at lave en rundspørge om et halvt år for at undersøge, hvor mange der har fundet et andet sted at træne, og om nogle har fået brug for mere hjemmehjælp, siger Gitte Eilersen.

quote Ej, prøv lige at se en gammel 93-årig komme op til de her muskelbundter. Det bliver ikke mig Bent Mikkelsen