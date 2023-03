Sidste håb er slukket for populært center

Nu er der håb for de mennesker, der er kommet i klemme efter Handicapcenter Kronjylland i Stevnstrup lidt udenfor Randers lukkede varmtvandsbassinet i starten af december. For de svageste patienter er det afgørende, at de kan få behandling i et varmtvandsbassin, og nu har en lokal fysioterapeut fundet et alternativ.