Strømmen slukket efter 34 år: 79-årige Kirsten er 'uendelig trist'

Rosa Lykke Yde deler samme bekymring som Kirsten Thordal.

- Det kommer til at have rigtig store konsekvenser. Især for de mennesker, der får svært ved at få dækket deres behov nu, siger hun.

Hun er især ærgerlig over, at centret ikke har haft bedre mulighed for at finde midlerne til at betale regningerne.

- Det er helt ufattelig trist. Så sent som i mandags havde vi et punkt på dagsordenen om at bevilge et yderligere lån.



Ubetalte regninger

Kirsten Thordal læste i nyhederne i denne uge, at byrådet i Randers havde bevilget et lån på 400.000 kroner til Handicapcentret Randers, men de penge er ikke nået frem i tide.

I stedet blev varmen og strømmen slukket onsdag, da regningerne ikke er blevet betalt.

Kirsten Thordal sender varme tanker til Lars Pedersen og hans kone, der har været centrale drivkræfter bag stedet i alle de 34 år, det har eksisteret.

- De har da lagt en stor indsats. De har altid sørget for, at der var frugt og drikkevarer, når vi var i vandet uden beregning. Men de har jo også en høj alder. De er kørt træt i, at der var alt for meget her til sidst. Det er synd for dem, simpelthen, siger hun.