47-årig mand er død efter styrt fra tårn

Opdatering: Østjyllands Politi skriver i sin døgnrapport, at der ikke var tale om et fald fra en kran, men fra et tårn på et skib, der lå til kaj i Grenaa.

En 47-årig rumænsk mand mistede onsdag eftermiddag livet i en arbejdsulykke i Grenaa.

Det oplyser vagthavende ved Østjyllands Politi Flemming Lau.

Han fortæller, at politiet fik anmeldelsen klokken 15.48.

Den rumænske mand var styrtet otte til ti meter ned fra en kran ved Grenaa Havn, mere præcist ved Kattegatkajen.