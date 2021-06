Nu er det afgjort: Her kan der bygges solceller på Djursland

Der bliver blandt andet henvist til Esbjerg Kommune, hvor man har sat flere planer i bero. Ole Hansen vinder dog opbakning i den anden side af byrådet.

- Vi har en forpligtelse i at komme i gang med den grønne omstilling. Om jordejerne vil dyrke korn eller sol er op til dem selv at bestemme, siger Riber Hog Antonsen (V).

Nægter sognerådspolitik

Planlægningsudvalget i Syddjurs Kommune blev her til aften præsenteret for de otte store projekter.

Forud for mødet var hele byrådet taget i ed, da de mødtes sidste fredag til et temamøde med et dagsordenpunkt: store solcelleanlæg. Mødet foregik uden dagsorden og referat, men mødet er efter TV2 ØSTJYLLANDS oplysninger blevet brugt til at finde et fælles fodslag i byrådet.