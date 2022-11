31-årig vil alligevel ikke tilstå trafikdrab

Der kommer ikke umiddelbart nogen tilståelse fra en 31-årig mand, som sigtes for at være skyld i en trafikulykke i juli, som kostede et ældre ægtepar livet.

Et retsmøde i Retten i Randers tirsdag, som var planlagt for at føre sagen som en tilståelsessag, er aflyst.

Det oplyser Østjyllands Politi til Ritzau.

Aflysningen skyldes ifølge politiet, at den 31-årige alligevel ikke ønsker at tilstå.

Døde på stedet

Ulykken skete ifølge sigtelsen 16. juli omkring klokken 22.50 på Århusvej ved Grenaa.

Her kørte den 31-årige mand ifølge anklagemyndigheden frontalt ind i et tysk ægtepars bil.

Det tyske par - en mand på 74 år og en kvinde på 62 - døde på stedet.

Efter ulykken blev den 31-årige mand stillet for en dommer, hvor anklageren begærede ham varetægtsfængslet.