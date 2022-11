Vil tilstå: Narkopåvirket kørte ægtepar ihjel ved Grenaa

En nu 31-årig mand havde indtaget flere forskellige stoffer, da han 16. juli var skyld i en ulykke, der kostede et ældre ægtepar livet nær Grenaa.

Det fremgår af sigtelsen i en retsmødebegæring, som anklagemyndigheden har udarbejdet i sagen, der ventes afgjort på tirsdag med en tilståelse i Retten i Randers.

Ifølge sigtelsen havde bilisten både kokain, MDMA og THC - det aktive stof i cannabis - i blodet, da dødsulykken skete omkring klokken 22.50.

På vej hjem fra Beach Party

Ulykken fandt sted, da den yngre mand var på vej fra Radio ABC Beach Party, som havde været afholdt i Grenaa. På Århusvej uden for Grenaa kom han over i den modsatte vognbane og stødte frontalt sammen med ægteparrets bil.

Det tyske par - en mand på 74 år og en kvinde på 62 - døde på stedet.

Den 31-årige brækkede nogle ribben, og hans kammerat, der sad på passagersædet, fik også skader. Han brækkede kravebenet, har TV2 ØSTJYLLAND tidligere skrevet.

Efter ulykken blev den mandlige bilist stillet for en dommer i retten. Her forklarede han, at han havde drukket tre øl i løbet af eftermiddagen og aftenen.

Da kom det også frem, at der i bilen blev fundet en pose med kokain og en anden med MDMA.

Vanvidskørsel

Sigtelsen går på uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder, fremgår det af retsmødebegæringen. Det betegnes også som vanvidskørsel, og sidste år hævede Folketinget straffen for det.

Derfor er udgangspunktet, at uagtsomt manddrab ved vanvidskørsel straffes med et sted mellem tre år og fire måneders fængsel og fængsel i tre år og ni måneder.

Foruden fængsel vil anklagemyndigheden fratage den 31-årige mand førerretten for bestandigt. Der henvises blandt andet til, at han tidligere har fået frakendt førerretten.

Følger retten ønsket på tirsdag, vil han aldrig mere kunne sætte sig lovligt bag rattet.