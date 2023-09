Ankesag om narkofabrik: Massiv kritik af anklagerne

- I anklagernes procedure kommer der flere vilde påstande. Blandt andet siger de, at … ”det kan være, de har talt om amfetamin. Det kan ikke afvises”. Det er jo rent gætteri i sammenhænge, hvor det gælder om at fremlægge beviser, fremførte Danni Richter.

Kritikken kom blandt andet fra Danni Richter, der er forsvarer for Ricki Sørensen. Tiltalte fik ved byretten 12 års fængsel for medvirken handel med 15 kilo amfetamin, heraf 3 kilo som forsøg på handel.

Danni Richter gennemgik i en time og et kvarter talrige punkter, hvor han mente, at anklagemyndigheden er ude på tynd is. Forsvareren har i øvrigt selv en fortid som senioranklager hos anklagemyndighedens afdeling for organiseret kriminalitet, det nuværende NSK.

- Anklageren siger, at ”det der står i Encrochat, det er det, der sker.” Og det er jeg enig i. Jeg ville bare ønske, at anklagerne havde fremlagt bevis for, hvad det er, der så sker. Domfældelse kræver fuldt bevis for skyld. Det er ikke tilfældet her, sagde forsvareren.

Ved byretten sidste år fik i alt 11 personer i alt 120 års fængsel for at have været en større eller mindre del af amfetaminproduktion og salg.

De tavse tiltalte er utroværdige

Under anklagernes procedure onsdag blev der gået til de tre tiltalte, som både under byretten og her i Vestre Landsret har valgt ikke åbne munden. Også denne del af anklagernes fremstilling kritiserede en række af forsvarerne.

I sin procedure fremlagde anklager Mie Mahler Ibsen, at de tiltalte nok var i deres gode ret til ikke at udtale sig. Men at det var en dårlig strategi, at det skadede deres sag, at de var utroværdige, når de ikke gik i rette med beviser mod dem.

- De, der ikke har udtalt sig, de er utroværdige. Men de, der har udtalt sig, kalder anklageren også for utroværdige. Det er med andre ord ikke muligt at være troværdig i anklagernes øjne, sagde Danni Richter.

Også tre andre forsvarere, Berit Ernst, Janus Malcolm og Jan Schneider, gik i rette med anklagernes påstand om, at tavse tiltalte skader deres sag. Alle fremførte, at bevisbyrden fortsat ligger hos anklagerne, og at skylden ikke i højere grad er bevist, fordi de tiltalte forbeholder sig retten til at være tavse.

Anklagerne sluttede deres procedure onsdag med påstand om, at dommene mod tre af de syv tiltalte skulle skærpes, og de øvrige fire domme fra byretten stadfæstes. Blandt andet mente anklagerne, at ham, de kalder hovedmanden, Jan Pihlkjær, skal have 20 års fængsel i stedet for 18.

Forsvarerne har krævet enten frifindelse eller markant lavere domme.

Dommen falder formentlig midt i oktober.