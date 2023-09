Anklager kræver 20 års fængsel til 'bagmanden'

Anklagerne i den omfattende sag om narkofabrikken på Gyllingnæs syd for Odder kræver skærpede straffe til flere af de involverede.

På retssagens tiende dag ved Vestre Landsret har de to anklagere opsummeret beviserne i de mange forhold og fremlagt deres påstande om skyld og også hvilke straffe, de mener, de tiltalte bør modtage.



Sidste sommer modtag 11 personer i alt 120 fængsel for i større eller mindre grad at have været involveret i en narkoring, der købte, solgte og videresolgte flere hundrede kilo amfetamin produceret på en nedlagt landejendom på halvøen Gyllingnæs.

Af de 11 personer valgte otte at anke dommen fra byretten i Aarhus. Heraf har en allerede tidligere i sommer fået stadfæstet sin dom.

De resterende syv er nu ved at få prøvet sagen ved Vestre Landsret i Aarhus.

De har fået mellem 7 og 18 års fængsel ved byretten, men onsdag kom det altså frem, at anklagerne går efter at få skærpet straffen til tre af dem - heriblandt Jan Pihlkjær, der betegnes som hovedmanden bag narkofabrikken.

Herunder kan du læse eller genlæse vores liveblog fra retssagens tiende dag.

Du kan høre meget mere om hele i sagen i vores podcast-serie 'Narkofabrikken'.