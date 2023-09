Forsvarer i stor narkosag: - Der kan være andre bagmænd end Jan

Det er langt fra sikkert, at hovedmanden i sagen om en narkofabrik på Gyllingnæs er fundet.

Det mener forsvarer, Berit Ernst, torsdag i forbindelse med sin procedure i sagen, hvor i alt syv personer sidder tiltalt i en ankesag ved Vestre Landsret.

- Vi har ikke med bagmænd at gøre i denne sag. Bagmænd laver nemme penge. De skummer fløden, har dyre biler og ure og tager på dyre rejser. Det er ikke tilfældet i denne sag. Og det skyldes, at det ikke er lykkedes politiet at fange bagmændene, siger Berit Ernst i retten.

De syv personer er en del af en personkreds omkring en omfattende amfetaminproduktion, som fandt sted på en nedlagt landejendom på halvøen Gyllingnæs syd for Odder.

Ved byretten sidste sommer blev i alt 11 personer idømt 120 års fængsel. De var i større eller mindre grad en del af en narkoring, der tilsammen stod bag produktion, opbevaring, overdragelse, køb og salg af ikke mindre end 316 kilo amfetamin.

Det er - ifølge politiet - den formentlig største sag til dato om amfetaminproduktion i Danmark.

Bagmænd laver ikke lavpraktisk øv-arbejde

I retten påpeger forsvareren, at hendes klient, Jan Pihlkjær, bliver kaldt hovedmanden, chefen eller bagmanden i sagen af anklagerne. Men det er - ifølge hende - ikke bevist.

Hun mener ikke, at man kan konkludere, at Jan Pihlkjær er bagmanden, bare fordi man ikke har kendskab til andre personer, som kunne stå bag.

- Min klient var til stede på gården, da politiet mødte op på adressen på Gyllingnæs den 28. juli 2020. Han havde pulver på sit tøj, og han erkender at have været medvirkende til at producere de 71 kilo amfetamin, der blev fundet. Det var et rigtigt øv-arbejde. Og jeg har aldrig mødt en bagmand, der på denne måde deltog i det lavpraktiske arbejde.

Den 54-årige Jan Pihlkjær, der bor i Lystrup, blev ved byretten i juli 2022 idømt 18 års fængsel for sin rolle i sagen om narkofabrikken. Dermed sprængte byretten strafferammen for narkokriminalitet, som ellers er 16 år.

Ved landsretten onsdag påstod anklageren, at straffen fra byretten bør skærpes til 20 års fængsel.

