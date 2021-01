Evige frostproblemer: Letbanedirektør skyder skylden på entreprenører

- I princippet vil jeg sige, at der altid vil være en risiko for, at der kan opstå situationer, hvor man ikke kan køre. Altså hvis der er to meter sne, så kører vi ikke for eksempel, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Men nu taler vi om én frostgrad?

- I virkeligheden er det sådan, at hvis der er mindre end to plusgrader, så har vi risiko for is på køreledningerne - særligt på Grenaabanen og på Odderbanen - fordi de kører uden for byen, siger han.