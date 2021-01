Nyt badge skal vise at man er fritaget for krav om mundbind

Hos Sundhedsstyrelsen forklarer enhedschef Niels Sandø, at det nye badge skal sikre, at man ikke bliver udskammet for ikke at bære mundbind.

- Der har været situationer for eksempel i supermarkeder, hvor borgere er blevet set skævt til eller afkrævet et svar på, hvorfor de ikke har haft et mundbind eller visir på af andre kunder.

Udviklet sammen med organisationer

- Det kan føles meget ubehageligt for den enkelte at blive udsat for. For at undgå sådanne episoder har vi udviklet et badge, siger han i en pressemeddelelse.

Det nye badge er udviklet af Sundhedsstyrelsen sammen med en række patient- og handicaporganisationer.