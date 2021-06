Trine ventede halvandet år på diagnose: - Havde lyst til at dø

Hun når både omkring behandlingstilbuddet Team For Psykoser, hvor de tidligt mistænker, at hun har en personlighedsforstyrrelse. Efterfølgende er hun også omkring Klinik for Spiseforstyrrelser, Center For Seksuelt Misbrugte og Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling i Skejby, hvor det efter tre måneder blev vurderet, at hun ikke falder inden for deres målgruppe.

Her slutter Trine Fischers forløb midlertidigt.

- De valgte at afslutte mig, på trods af, at de aldrig rigtigt fandt ud af, hvad det var, der gjorde, at jeg havde det så skidt, så stod jeg bare alene. Jeg følte mig fortabt, efterladt og svigtet, siger hun.