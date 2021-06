Plejehjem uden styr på papirer og rengøring - får bøde og sur smiley

Ifølge hende er der tale om et køkken, som personalet bruger til at varme mad til beboerne. Det er altså ikke her, at maden tilberedes.

- Derfor skal der selvfølgelig stadig være styr på tingene, og det er mit ansvar. Der er sket en fejl, og jeg beklager, siger Susanne Tvede.

'Ingen grund til bekymring'

Centerlederen slår samtidig fast, at beboerne og deres pårørende ikke har noget at frygte i forhold til fødevaresikkerheden.

For madens temperatur er blevet kontrolleret løbende, og de nødvendige papirer er fundet frem.