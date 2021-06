Patienter bliver afvist på grund af småfejl: Nu vil politiker se på sagen

Den problematik ses for ofte, og det fik torsdag de praktiserende lægers organisation i Midtjylland til at efterlyse, at hospitalsafdelingerne tager mere ansvar for de henvisninger, de modtager. TV2 Østjylland har i dag forholdt kritikken til en af de ansvarlige politikere.

- Patienterne skal aldrig mærke overgangen mellem læge, sygehus eller kommunen, så det er noget, som jeg vil få undersøgt, så vi kan få gjort noget ved det, siger den socialdemokratiske formand for Hospitalsudvalget i Region Midtjylland, Henrik Gottlieb Hansen.

PLO ser mange lignende tilfælde

Ifølge de praktiserende lægers organisation i Midtjylland, PLO Midtjylland, kan det for eksempel være på grund af småfejl, eller hvis henvisninger er sendt til forkerte afdelinger, at de ender med at blive sendt retur, hvorpå processen starter forfra.

Formanden for PLO Midtjylland foreslog torsdag, at hospitalerne selv bliver bedre til at hjælpe henvisningerne på rette kurs.