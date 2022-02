Sitskiløber er ene om at repræsentere Danmark ved vinter-PL

Én atlet skal repræsentere Danmark, når de Paralympiske Vinterlege løber af stablen i Beijing i marts.

Sitskiløberen Adam Nybo fra Rask Mølle ved Horsens stiller op i storslalom og favoritdisciplinen slalom.

Det oplyser Parasport Danmark i en pressemeddelelse.

- Det er helt vildt. PL har altid været en drøm for mig. Det er det største i parasporten, og det er en helt vild følelse, at det er lykkedes at nå hertil, siger 21-årige Adam Nybo.