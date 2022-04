Se video: Her rammer russisk skib kajen med et brag

I de fire år, han har været havnedirektør i Horsens, er det kun sket fire gange, at et skib er stødt på enten kaj eller et andet skib.

Skibet Surgut har allerede inden det kom til Horsens skabt overskrifter, fordi det fra klokken 23.59 lørdag aften er slut med anløb af russiske skibe i danske havne. Det er en del af EU's femte sanktionspakke mod Rusland, som træder i kraft.

Tvivl om det kan sejle videre

På nuværende tidspunkt står det ikke klart, hvor store skaderne på det russiske skib er.

Det er i sådanne situationer ikke usædvanligt, at et skib bliver liggende i havnen for at blive repareret. Men hvorvidt om det bliver tilfældet - og særligt med sanktionerne taget i betragtning - vides ikke endnu.