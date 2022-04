Rekordtal på Moesgaard på grund af højaktuel udstilling

Da Moesgaard Museum for to år siden begyndte planlægningen af den aktuelle udstilling ”Rus” om nordiske vikingers hærgen i Ukraine og Rusland, vidste ingen, at netop de to lande ville have så høj aktualitet, netop som udstillingen kan ses.

Udstillingen har fået stor bevågenhed, og i øvrigt også flotte anmeldelser, og faktisk har de aldrig oplevet noget lignende på museet syd for Aarhus.

- Marts var den mest besøgte måned, vi har oplevet i museets historie.

Det nye Moesgaard åbnede i 2014.