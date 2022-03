Østjysk museum passer på vigtig ukrainsk historie

Han fortæller også, at deres samarbejdspartnere i Ukraine beder dem om at gøre opmærksom på, at deres kulturarv er i fare.

- De frygter, at de historiske genstande vil blive fjernet, hvis landet bliver besat. Man skal ikke undervurdere, at målet med krigen er at slette en selvstændig ukrainsk identitet, og det er kulturarven en del af, siger Mads Kähler Holst.

Historie er grundlaget for identitet

De historiske genstande er ifølge Mads Kähler Holst et bredt udsnit af nogle af højdepunkterne fra den periode af den ukrainske historie og derfor en del af deres kulturarv.

- De her genstande er grundlaget for at fortælle en historie, og historie er grundlaget for at skabe en selvstændig identitet, siger museumsdirektøren.