Russisk skib kommer til Horsens: - Vi har ikke lyst til at tage opgaven, men vi skal jo

Om bord har det stål til Hedensted-virksomheden Euro-Steel Danmark, men selvom virksomheden har brug for stålet, så er det for havnen ikke en opgave som varmer.

- Det er lidt ærgerligt, fordi det skaber en dårlig stemning på havnen. Vi har ikke lyst til at tage opgaven, men vi skal jo, fortæller formanden for Horsens erhvervshavn, Claus Kvist Hansen, til TV SYD.

Selvom det kan virke mærkeligt, at tage imod et russisk skib, situationen i Ukraine taget i betragtning, er der ifølge havnedirektøren, Claus Holm Christensen, en god forklaring på, at man gør det alligevel.

- Der er modtagerpligt, så vi kan ikke afvise at lade et skib anløbe. Alt er lovligt og helt efter bogen. Det ville også være dobbelt spild, hvis ikke vi kunne modtage varerne, som folk har betalt for. Så ville russerne både få betaling og beholde godset, og det er ingen interesseret i, siger han til TV SYD.