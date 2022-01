Plejehjem får forbud mod at give medicin

På Egebo Plejecenter i Brædstrup har de fået klar besked. Personalet skal omgående stoppe med at give medicin til beboerne.

Sådan lød det mundtlige forbud, som plejehjemmet fik i december efter et tilsyn.

Det betød, at alt medicin, som ikke kunne gives i pilleform, skulle fratages personalet.

Det har nemlig vist sig, at der er alvorlig rod i medicinen på stedet. Personalet kunne ikke forklare, hvilken medicin der allerede var givet til borgerne - og der var i flere tilfælde tale om livsvigtig medicin for nogle af plejehjemsbeboerne.

Kritisk risiko for patienter

Derfor har Styrelsen for Patientsikkerhed vurderet, at plejecentret udgør en kritisk risiko for patientsikkerheden.

- Når plejecentret fik sådan et forbud, så krævede det, at vi fik andre sygeplejesker til at give medicin derude fem gange om dagen. Det krævede en massiv reorganisering, siger Jes Svenninggaard, direktør for Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.