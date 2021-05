Nyt tiltag: Lokale går sammen om eid-gaver til børn

Ifølge Hanna Bülow, formand for Mødrehjælpen Horsens, er det første gang, at de er med til at afholde et sådant arrangement.

- Det betyder rigtig meget, og børnene bliver så glade. Der bliver bagt kager og uddelt saftevand, og så kan børnene finde deres pakke, siger Hanna Bülow til TV2 ØSTJYLLAND.

Alle børn, uanset om de fejrer eid eller ej, må komme og få gaver.

Det handler om mangfoldighed

Arrangementet foregår onsdag d. 12. maj i Sundparkhallen i Horsens, og det er det sociale boligkontor, Bo Trivsel, der samler børnene.

Lars Mose, leder af Sundparkhallen, er begejstret for arrangementet. Han vil gerne kunne fejre alle årets traditioner med børnene, uanset om det er jul eller eid, det drejer sig om.