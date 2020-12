Nu spærres centralt kryds for trafik

Afspærringen af krydset skyldes, at der skiftes kloakledninger i området.

- Vi har de sidste par uger skiftet de gamle ledninger på Bygholm Parkvej, og nu er vi kommet til de ledninger, der går på tværs af det store kryds. Der er tale om store ledninger, som vi skal grave et godt stykke ned i jorden. Mens vi arbejder, er vi nødt til at holde det meste af krydset lukket, og det har vi valgt at gøre henover en weekend for at genere trafikken mindst muligt, siger Berit Fristed Kristensen, projektleder i Samn Forsyning, der står for arbejdet.

Derfor lukkes det meste af krydset for trafik fra i dag, fredag, klokken 18 og frem til tirsdag morgen klokken 5.