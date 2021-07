Nu åbner kommune for vaccination uden tidsbestilling

Horsens Kommune vil bruge lokale beboerforeninger så som Bo Trivsel til at række ud til de borgere, der ikke har fået bestilt en tid, men gerne have en vaccine.

Er I ikke nervøse for, at den manglende tidsbestilling kan skabe flaskehalsproblemer og det modsatte på tidspunkter i løbet af dagen?

- Der er en risiko for både flaskehalsproblemer, hvor borgere kan komme til at stå meget i kø, men også det modsatte. Vi oplevede sidste gang, at der var perioder, hvor der ikke kom særlig mange borgere, siger Jes Svenninggaard, direktør for velfærds- og sundhedsområdet i Horsens Kommune.

Der bliver revaccination samme steder i august.