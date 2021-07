Sygeplejersker udvider strejken: Sådan rammer det dig

Vil lægge større pres på regionerne og kommunerne

Udvidelsen af strejken sker for at lægge yderligere pres på arbejdsgiverne i regionerne og kommunerne.

- Desværre er vi nødt til at varsle en udvidelse af vores strejke, fordi strejken indtil nu ikke har fået arbejdsgiverne til at tage situationen alvorligt. De har nu tid til at komme tilbage til forhandlingsbordet, inden de nye områder bliver en del af strejken.

- Derved kan vi undgå, at endnu flere patienter og borgere skal have aflyst eller udsat behandlinger og operationer. Men hvis vi skal have et velfungerende sundhedsvæsen i fremtiden, er der ingen vej uden om at give sygeplejerskerne et lønløft, siger kredsformand Anja Laursen i en pressemeddelelse.