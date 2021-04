Max søger venner i ny by: - Jeg savner nogle at hænge ud med

Den unge, nye horsensianer besluttede sig for at prøve noget nyt i jagten på at få nye venner. Han lavede et Facebook-opslag på gruppen ’Horsens’, hvor han skriver, at han søger nye venner.

- Jeg sad alene en aften og tænkte, at nu skulle der altså ske noget, så jeg skrev opslaget uden at tænke så meget over det. Men da jeg havde lagt det op, var jeg både spændt og nervøs for, hvordan det ville blive modtaget, siger han.

Max Bysted Nielsen havde ingen grund til at være nervøs. Siden han lavede opslaget, har det fået 233 reaktioner, det er blevet delt 101 gange, og 50 personer har kommenteret opslaget. Kommentarer, der udelukkende er positive.