Thomas bygger kæmpe boligdrømme i små rammer

- Gulvet her er et restparti fra en større herregård, og jeg fik det for kun en tiendedel af den oprindelig pris, forklarer Thomas Simon.

Det er dog lige med at få restpartiet til at passe sammen, og så er det første gang, at Thomas Simon lægger gulv.

- I går aftes overvejede jeg at proppe alle skruehullerne, men det vil betyde to ekstra arbejdsdage, så nu gør vi det på en lidt anden måde, forklarer han.

Forblive gældsfri resten af livet

Thomas Simon har senest en master i katastrofehåndtering fra Københavns Universitet.

Tilbage i 2017 blev han en del af foreningen Grobund, og sidste år rykkede han fra hovedstaden til Jylland.

Grobund er mange ting, men først og fremmest et mål om at lave et bæredygtigt lokalsamfund med erhverv og bolig uden for Ebeltoft.

Folkene har købt en tidligere stålfabrik og et stort stykke jord omkring fabrikken.

Målet er at kunne bygge huse, der er off-grid. Det betyder, at de er selvforsynende med vand og el, og at de ikke er koblet på kloaknettet.