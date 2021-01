Lars købte sin afdøde svigersøns pølsevogn – nu svines den til

Har reddet medarbejderne

Lars og Marianne Lundgaard købte dog ikke kun de to vogne for deres børnebørns skyld. De gjorde det også for at de trofaste medarbejdere kunne beholde deres jobs.

Det betyder blandt andet meget for Tanja Hygom, som har arbejdet for Lars og Marianne Lundgaards svigersøn i ti år. Da han pludselig døde, frygtede hun, at alt vil blive revet væk under hende.

- Vi elsker vores arbejde, og vi er så glade for det Marianne og Lars har gjort. Det betyder alt for os, at vi kan beholde vores arbejde, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.