Kunstig intelligens skrev opgave for Emil – sådan afslørede lærer ham

Ved hjælp af kunstig intelligens kan studerende nu lave en opgave næsten uden at røre en finger. Men er det nok til at snyde læreren? TV2 Østjylland har givet gymnasielærer Jesper Haarup en udfordring og gemt en eksamensopgave skrevet af chatbotten ChatGPT blandt en gruppe 3.g-elevers afleveringer. Efter at have fået få oplysninger fra opgavebeskrivelsen, har det taget robotten under 30 minutter at skrive den flere sider lange engelskopgave. Og ifølge Jesper Haarup er der ingen tvivl om, at det er opskriften på snyd. - Hvis man afleverer en tekst, man ikke selv har skrevet, så er det snyd. Men det er også vildt, at det kan lade sig gøre, siger han.

Hvad er ChatGPT? arrow-down

Helt så nemt viser det sig dog heller ikke at være. Afslørende fejl I bunken af opgaver er der nemlig en, der stikker ud. Opgaven, som TV2 Østjyllands journalist har lavet ved hjælp af kunstig intelligens. For nogle meget afgørende ting, afslører forfatteren bag. - Jeg var forholdsvis sikker på, at det var den opgave, fordi der var nogle ting, der stak ud. Når eleverne skriver, er der tit en personlig tone eller et kendetegn, som gør, at man kan fornemme, at det er et menneske, der har skrevet opgaven, siger Jesper Haarup. - Her var der mange overordnede analysepointer, men der mangler nogle mellemregninger og konkrete tekstnedslag. Eleverne er trænet i, at de bygger det op med en påstand og et eksempel, og det mangler der i højere grad her. Her er flere eksempler på, hvad ChatGPT kan:

Alligevel er læreren imponeret over robottens arbejde. - Man kan godt argumentere for et 7-tal til opgaven, fordi sproget er så fint, som det er, og den overordnede tekstforståelse er god, siger han. Selvom han denne gang spottede sorteper, er læreren bekymret for kunstig intelligens' indtog i skoleopgaverne.



Det er svært at sige, om gymnasielæreren ville have spottet opgaven lige så let, hvis han ikke havde vist, at den var der. Men han mener selv, at den stikker ud på en måde, som han under alle omstændigheder ville have interesseret sig for.

Og han er langt fra den eneste. Faktisk mener formanden for Gymnasieskolernes Lærerforening, Tomas Kepler, at den kan ødelægge det uddannelsessystem, vi kender i dag.

Hjemsendelse eller bortvisning Værktøjet har kun været fremme i få måneder, men spreder sig med lynets hast. En undersøgelse foretaget af Gymnasieskolen i starten af året viste, at hver sjette elev allerede bruger det til at lave afleveringer. Hos Gymnasieskolernes Lærerforening forventer man, at tallet er steget siden. - Omfanget er nok ikke blevet mindre, og det er en gevaldig stressfaktor for lærere og ledelserne, at vi ser den her udvikling, siger formand Tomas Kepler. Han ser den kunstige intelligens som en truende skygge over hele uddannelsessystemet. For selvom der er hjælpemidler til at afsløre den type snyd, kræver det ifølge formanden mange ressourcer, som går fra at lave kvalitetsundervisning. Skal man ikke bare acceptere, at det er et hjælpemiddel, der er frit tilgængeligt for alle nu? - Når du ikke selv skriver din tekst, er det snyd. Men spørgsmålet er større, end om det er snyd eller ej. Det er spørgsmålet, om vi kan opretholde formålet med vores uddannelser, som er at uddanne de studerende til at blive kritiske, selvtænkende, alment dannede mennesker. Og det kan vi ikke garantere, hvis eleven kan udlicitere sit arbejde til en computer, siger Tomas Kepler.

quote Vi riskerer i alvorlig grad at udvande formålet med vores uddannelser Tomas Kepler, formand for Gymnasieskolernes Lærerforening

Når det er sagt, forstår han godt, hvorfor unge kan blive fristet, hvis de er pressede. Derfor er foreningen også i dialog med politikerne, som formanden mener, er nødt til at tage ansvar. - Vi riskerer i alvorlig grad at udvande formålet med vores uddannelser. Den her udvikling kalder på, at vi skal se på vores eksamensformer, så vi er sikre på, at vi tester, hvad eleven kan og ikke, hvad en eller anden robot kan, siger han.

Straffen for snyd varierer fra uddannelsesinstitution til uddannelsesinstitution, men kan være alt fra en advarsel til hjemsendelse og bortvisning.

Se hele eksperimentet her, hvor TV2 Østjyllands journalist bliver sendt tilbage på skolebænken og skal klare sig udelukkende ved hjælp af kunstig intelligens.