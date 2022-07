Bizar strip og et lig: Sådan er 24 timer i virtuel verden

I de sene nattetimer ledte eksperimentet også Emil ind i et gyserspil, og her kunne han for alvor mærke forskellen på at se tingene på en skærm og VR-brillens ekstra dimensioner.



- Der er noget med musikken, og lyden er meget høj. Efter kort tid finder jeg et lig og tænker bare: Det skal jeg ikke be’ om. For godt nok er grafikken bedre i en gyserfilm, men her står du midt i det, siger Emil, der må indrømme, at han skyndte sig videre.

Men det var kun en lille del af universets bizarre afkroge. VR-universet byder også på stripklubber. Her kan man ligesom i den virkelige verden se rigtige mennesker danse.

Stripperne har body tracksuits på, så deres avatar, som det hedder i spillet, bevæger sig på samme måde.

Emil måtte dog nøjes med en række lettere komiske Shrek-strippere, da de andre havde fri. Se videoen i toppen af artiklen.

Rødme og kløe

Efterhånden som timerne gik, begyndte Emil at længes efter at flå brillerne af. Det er nemlig ikke helt problemfrit for alle at tage turen i metaverset. VR-syge er noget, der rammer flere, og det kan give både hovedpine og kvalme.

Så det var en kæmpe forløsning, da tiden endelig var gået og Emil kunne fjerne brillerne fra sit røde og kløende ansigt.

- De første to uger efter tænkte jeg: Hell no, jeg skal ikke prøve det igen, siger han.