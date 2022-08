Fanstorm: Udsolgt AGF-afsnit udvidet - og udsolgt igen

Normalt er der plads til omkring 1.000 udebanefans på Casa Arena i Horsens, men når AGF fredag kommer på besøg bliver der plads til næsten dobbelt så mange.

Det har begge klubber meddelt.

Der har nemlig været en så stor interesse blandt AGF-fans for at komme med til kampen, at AC Horsens er gået med til at udvide det område af tribunerne, hvor udebanefansene står.

Derfor er der nu plads til omkring 1.800 aarhusianske fans, der krydser fingre for, at "De Hvii'e" kan fortsætte deres gode stime. Siden nederlaget til Brøndby i første runde er det nemlig blevet til fire sejre og én uafgjort.