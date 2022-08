Usædvanligt: Fodboldfans lover øl til modstandere

Aarhus Fremad som favorit?

Jon Thomsen udtrykker i det åbne brev til Esbjergs fans sin sympati for den situation, klubben står i efter to nedrykninger i streg og et hurtigt fald fra den danske fodboldtop.



- Jeg vil rigtig gerne have, at Aarhus Fremad kommer i 1. Division. Men hvis vi tager den nationale klaphat frem, skal Esbjerg sgu da ikke have et hold i 2. Division, siger han.

For bare tre år siden snuppede Esbjerg bronzemedaljer i Superligaen, men nu hedder konkurrenterne Jammerbugt FC, Kolding IF og ja, Aarhus Fremad.

Og da Aarhus Fremad har vundet sine første tre ligakampe i den nye sæson og faktisk er to point foran Esbjerg fB, kunne man foranlediges til at tro, at den aarhusianske klub er favorit.

Men så højt vokser Riisvangens træer ikke op i himlen.

Skal vi regne med en Aarhus Fremad-sejr på fredag?

- Nej, svarer Jon Thomsen og bryder ud i en stor latter.

- Selvom vi ligger foran i tabellen, er Esbjerg nok favoritter. Og hvis de løber med sejren, så går det nok også, siger Jon Thomsen.

Læs det åbne brev her: