Danmark vil have brite udleveret efter dødelig skibskollision

Kollisionen skete mellem Bornholm og den svenske by Ystad.

Det britiske besætningsmedlem sigtes for uagtsomt manddrab og grov uagtsomhed i sejladsen.

Brite skal udleveres

Når en sigtet fremstilles i et grundlovsforhør in absentia, dækker det over, at personen ikke er til stede.

Når man bliver varetægtsfængslet in absentia, og man befinder sig i udlandet, bliver der desuden ikke fastsat nogen frist for fængslingen, andet end at man skal fremstilles for en dommer inden for 24 timer, efter man er blevet bragt til landet.