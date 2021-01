Byråd vil undgå sexisme: Disse regler gælder nu

Hvis det stod til Liv Andersen, burde det dog ikke være nødvendigt at lave et kodeks for, hvordan man skal opføre sig, og hvordan man bestemt ikke skal opføre sig.

- Jeg håber, at der i fremtiden ikke behøver være sådan nogle adfærdskodekser, men at folk lærer, hvordan man skal opføre sig, og at man ikke skal have det skrevet ned, for det er jo noget, folk burde kunne tænke sig til selv, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.