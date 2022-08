Aflyst kæmpekoncert rykker til Østjylland

Der er godt nyt til Harry Styles-fans, som måtte se den britiske stjernes koncert i den københavnske Royal Arena aflyst tidligere på sommeren efter skyderiet i Fields.

Harry Styles kommer nemlig til Danmark den 23. september næste år, hvor han spiller for et formentlig propfyldt Casa Arena i Horsens.

- Det bliver en stor dag i Horsens, og folk kan godt glæde sig. Vi forventer, at koncerten bliver udsolgt, siger Jimi Rasmussen, presseansvarlig ved Horsens & Friends, der tidligere har stået bag store koncerter med navne som Madonna og Rolling Stones.

I går annoncerede billetportalen Ticketmaster ifølge blandt andre Ekstra Bladet, at den udsatte koncert efter skyderiet i Fields den 3. juli nu var helt aflyst, men at fans, der havde billet til koncerten, ville få mulighed for forkøbsret til en eventuelt fremtidig koncert med Harry Styles i Danmark.

Op mod 30.000 tilskuere

Den mulighed får fansene med koncerten i Horsens, hvor det officielle billetsalg åbner fredag den 2. september klokken 10.

To dage før, onsdag den 30. august klokken 10, får dem, der havde billet til koncerten i Royal Arena chancen for at købe først, oplyser Horsens & Friends.

Billetterne sælges via Live Nation, der også er det lokale koncertforetagendes samarbejdspartner for koncerten, der har været undervejs et stykke tid.

- Det har holdt hårdt, men det er lykkedes endelig at kunne få forløsningen ud. Det bliver en kæmpe dag, siger Jimi Rasmussen.

Harry Styles har faktisk optrådt på Casa Arena før, som til dagligt huser byens superligahold. Det gjorde han i 2015 som en del af boybandet One Direction.

Casa Arena kan rumme omkring 30.000 til de store stadionkoncerter.