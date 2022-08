Værket: - Vi har Danmarks største popstjerne til spotpris

Lige nu spiller et af sommerens største danske navne på Amfiscenen i Randers foran tusindvis af begejstrede fans. Tobias Rahim har taget landet med storm lige fra Roskilde Festival til Smukfest.

Begejstring var der også at spore hos Mikael Qvist Rørsted, musik- og teaterchef på Værket, da TV2 ØSTJYLLAND mødte ham få timer før koncerten.

Her kunne han nemlig afsløre, at Værket faktisk har gjort lidt af en god handel, for da Tobias Rahim blev booket lige omkring julen 2021, var han ikke den store mand, som en af hans sange også hedder, der sommeren over skulle tryllebinde publikum.

- Vi kan ikke udtale os om priser konkret, men mit bedste bud er, at han vel er tidoblet i pris siden, vi bookede ham, så vi er taknemlige for, at vi har Danmarks største popstjerne til spotpris, siger Mikael Qvist Rørsted.



Så I har gjort en god handel?

- Vi har gjort en god handel, siger musik- og teaterchefen, der altså ikke havde set, at popstjernen skulle ramme stjernerne så hurtigt.

- Det var der ingen, der havde. Han er jo eksploderet siden da.



Reduceret fra headliner til opvarmning

Dagens koncert er i virkeligheden en dobbeltkoncert, hvor Dorthe Gerlach, lokal og rutineret popsangerinde, spillede først, inden Tobias Rahim indtog scenen kort før klokken 18.

Mikael Qvist Rørsted har tidligere forklaret, at Dorthe Gerlach blev booket som det sikre navn, mens mere ukendte Tobias Rahim var det skæve indslag, der ikke kunne bære alene.

Siden er rollerne dog blevet byttet om, så Tobias Rahim, der som han selv også synger om, er blevet en stor mand.

- Jeg snakkede med Dorthe i går, og hun grinede bare og sagde, at ”okay jeg kan jo godt se, at jeg er blevet reduceret fra headliner til opvarmning”, og det siger hun jo med et stort smil på, fortæller musik- og teaterchefen.