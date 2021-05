20-årig mand i kritisk tilstand efter overfald i Horsens

Politiet leder i øjeblikket efter gerningsmændene, efter at man under efterforskningen har kunnet kæde de to episoder sammen.

Vidner havde nemlig først anmeldt færdselsuheldet på Nørretorv 16.25, hvor mændene flygtede fra, og kort tid efter kom så anmeldelsen om voldsepisoden i Sølvgade, der var sket inden.

De to gerningssteder har været afspærret i længere tid tirsdag. Hunde, teknikere og "mange politifolk" efterforsker sagen, skriver Sydøstjyllands Politi.