I december fik Bjarne en regning, der væltede det hele

For tredje gang på en dag tager Bjarne Frost Jensen rygsækken på og bevæger sig ud for at handle. Det optager ikke kun de fleste af hans tanker, men også det meste af hans tid – at jagte tilbud og måder at spare på. Oksekød har han ikke fået i fem måneder. Panodiler er en luksusvare, selvom han ofte har ondt i hovedet. - Der bliver jeg jo nødt til at gå med den her hovedpine, fordi jeg tænker, det er vigtigere, jeg køber et rugbrød, siger han. Bjarne Frost Jensen mærker på egen krop, hvordan prisstigningerne har ramt hans økonomi. - Min økonomi vil jeg kalde ramponeret, siger han og uddyber: - Det påvirker mig utrolig meget. Det er sådan en lille stressfaktor, der bliver puttet på hver dag.

Bjarne Frost Jensen kæmper for at få økonomien til at hænge sammen. Foto: TV2 Østjylland

Et nederlag Sådan har det ikke altid været. For et år siden havde Bjarne Frost Jensen en fin økonomi, selvom han også dengang arbejdede i fleksjob som kassemedarbejder. - Jeg var jo ikke millionær på nogen måde, men jeg havde råd til en lille opsparing, og jeg havde råd til lidt af hvert, fortæller han. Han nåede at spare cirka 9.000 kroner op. Penge, der nu er blevet brugt på ekstraregninger og overlevelse. - For et år siden var det ikke sådan her. Det er på en eller anden måde lidt flovt, fordi det føles som et nederlag, siger Bjarne Frost Jensen.

Bjarne Frost Jensen bruger mange timer på at finde tilbud på dagligvarer. Foto: TV2 Østjylland

Da en regning på 4.300 kroner for strøm kom ind lige før jul, væltede hele budgettet. En regning, der var dobbelt så høj, som han var vant til. - Hele julen var den hårdeste økonomiske jul, jeg nogensinde har haft. At få en regning på det dobbelte - det er jo vanvittigt, fortæller han.

Hjælp! Hvor er mine penge? TV2 Østjylland sætter i de kommende uger fokus på konsekvenserne af de stigende priser på alt fra fødevarer til energi under temaet Hjælp! Hvor er mine penge? Vi hører fra mange østjyder, at de undrer sig over, hvorfor det er så dyrt at fylde indkøbsvognen i supermarkedet, når de samtidig kan læse om historisk store overskud i nyhederne. Hvorfor koster smør 32 kroner, og hvorfor skal vi stadig betale mere for energien, når virksomhederne bag tjener milliarder? Vores journalist Kathrine Kristensen hører gerne fra dig på kakr@tv2oj, hvis du har en historie, der skal fortælles.

Siden da er det kun gået en vej. Engang havde Bjarne Frost Jensen cirka 4.000 kroner til mad til sig selv og sin søn om måneden. Nu er det beløb nok nærmere 2.500 kroner. Han ved godt, at man godt kan leve for det beløb – og at der er andre, der har det meget værre. Alligevel fylder det. En drøm gået i opfyldelse For to år siden gik Bjarne Frost Jensens største drøm nemlig i opfyldelse. En drøm, han aldrig havde troet ville blive til virkelighed. Han fik et barn med en veninde og havde pludselig sin egen lille familie. Men lige så stor lykken er for at være far, lige så store er bekymringerne for, om økonomien kommer til at påvirke hans søn. - Så bekymrer jeg mig tit om, hvad han skal have at spise, om jeg har råd til det, fortæller han. Oplevelser er der ikke længere råd til. Bjarne Frost Jensen ville ellers ønske, han kunne tage sin søn med en tur i biografen – eller bare til Vestjylland for at besøge mormor og morfar. Og det gør ondt. - Fordi han fortjener hele verden, siger han med tårer i øjnene. Alt for at spare Derfor bliver hver en øre også vendt – for at sikre, at hans søn bemærker det mindst muligt. - Det gør mig faktisk rigtig ked af det. Det er sådan en oplevelse af frustration og afmagt, fortæller han og uddyber: - Det er lidt en dårlig samvittighed over, om jeg nu har brugt den her 10’er for meget, eller kunne jeg have brugt den på noget andet.

quote Jeg er helt sikker på, at der sidder nogen og udnytter den her situation. Bjarne Frost Jensen

Han gør alt for at spare. Tøjet skal der være huller i, før det bliver skiftet. En gang kunne han købe et par sko en gang om året – det er slut. Strømmen er slukket mest muligt. - Mange gange render jeg næsten bare og slukker lyset efter gæsterne, fortæller han.

Bade er der kun råd til på et minimum, og varmen er skruet så langt ned, som det kan lade sig gøre. - Så får jeg også at vide af gæster; ’Uh, du har det koldt.’ Det tager utrolig meget frihed fra en, når man skal tænke over, hvor varmt man kan have det, og hvornår man kan gå i bad, fortæller han. Men som han siger: - Jeg skal bruge penge på at overleve, jeg har ikke penge til at leve, siger Bjarne Frost Jensen. Men han forstår ikke, hvorfor priserne pludselig er eksploderet. - Jeg er helt sikker på, at der sidder nogen og udnytter den her situation. Det er næsten umenneskeligt, at man kan være så kold som et firma. Selvfølgelig skal de tjene penge, men der er også en grænse til, hvornår det går i forhold til at være fair og menneskelig, siger han.

Lige nu frygter han for fremtiden. - Det virker, som om det hele er uvist, hvor vi står nu. Det virker, som om vi ikke ved, om i morgen bliver dyrere, eller om der kommer et sted, hvor vi kan få luft.