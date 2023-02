Kommune efter dom: - Kan ikke sikre os mod onde intentioner

Randers Kommune har tidligere været tilbageholdende med at sige noget om sagen fra Tirsdalen, hvor en sosu-hjælper nu er dømt for drabsforsøg og vold med døden til følge.



Men onsdag, hvor dommen blev afsagt, kalder Thomas Krarup, direktør for Sundhed og Omsorg, nu sagen for voldsom. - Det har været et meget voldsomt forløb og en meget voldsom sag, hvilket dommen også er kendetegnet ved, siger han.

Thomas Krarup understreger, at beboerne på Plejecenter Tirsdalen har været længst fremme i tankerne. - Men det har også været en belastning for medarbejderne, lederen og hele kommunen, som er blevet stillet lidt i søgelyset. Det har været ubehageligt, siger sundhedsdirektøren. Ingen store ændringer Han mener, at kommunen har gjort, hvad den skulle i forbindelse med sagen - og at det med onsdagens dom bør stå klart for alle, at der her er tale om en forbrydelse, som er begået af en enkeltperson.

quote Vi kan ikke sige, at det aldrig kommer til at ske igen, men jeg håber det godt nok ikke Thomas Krarup, direktør for Sundhed og Omsorg, Randers Kommune

Derfor har det ikke umiddelbart ført til store ændringer i måden at håndtere tingene på ude på plejecentrene, selvom netop den del blev kritiseret af den dømte i løbet af retssagen. - Vi har bestræbt os på at gøre, hvad vi skal som kommune ved at samarbejde med politiet og stille alt materiale til rådighed, som kunne bruges i efterforskningen. - Når der kommer sådan en sag ind, så gør vi det bag linjerne, at vi gennemgår alle instrukser, alle procedurer og alle vores processer. Vi har inviteret Styrelsen for Patientsikkerhed til at kigge os efter i sømmene, og der er ikke fundet noget, som vi skulle have gjort anderledes, siger Thomas Krarup.