Sort uheld koster velkendt dagligvarebutik stor bøde og en sur smiley

Han forsikrer desuden om, at det stadig er fuldt forsvarligt at handle i butikken og cafeteriaet, da fejlen er udbedret, og foranstaltninger er på plads, der gerne skal forhindre, at det sker igen.

- Selvom det er uheldigt, så er der ikke andet at gøre end at udbedre fejlen og betale bøden, hvilket vi nu har gjort. Derfor er det også stadig fuldstændig forsvarligt at handle i butikken og cafeteriaet, siger Brian Højriis.