Julegudstjenesten er reddet: Kirken rykker i telt

De har nemlig opsat et telt nær Grundfør kirke, hvor der den 24. december vil blive afholdt syv julegudstjenester med plads til 90 mennesker ved hver:

- Vi vil selvfølgelig gerne have, at der kan komme flere folk i kirke, og den eneste måde vi kan gøre det på, det er at holde flere gudstjenester og sørge for, at der er mere plads, siger Kjeld Nielsen, sognepræst ved kirken i Hinnerup, til TV2 ØSTJYLLAND.