Nu skal kulturministeren forklare sig i sag om Gl. Estrup: - Det er jo rystende

Britt Bager, der er valgt i Østjylland for Venstre og kulturordfører, kalder det en nedprioritering af herregårdsmuseet, og vil nu have kulturminister Joy Mogensen (S) til at forklare sig over for Folketingets Kulturudvalg.



- 1,5 million er det årlige driftstilskud, som Venstre-regeringen for fire år siden bevilgede til den østjyske kulturinstitution. Men nu udløber pengene, og den nuværende regering har ikke bevillingen med i finansloven for 2021. Det er jo rystende, at en regering, der allerede har sat skatterne op 17 gange, ikke kan finde 1,5 million til en så vigtig kulturinstitution som Gl. Estrup, siger Britt Bager i en pressemeddelelse.