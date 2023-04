Victor har et handicap: Hans forældre kan ikke få hjælp

Vi kan som nævnt desværre ikke kommentere den konkrete sag. Helt generelt kan jeg dog oplyse, at afgørelser efter servicelovens § 42 om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste træffes af Børnehandicaprådgivningen. Afgørelserne skal træffes på et tilstrækkeligt oplyst grundlag. Sagens parter modtager en skriftlig afgørelse med en begrundelse samt vedlagt klagevejledning. Sagens parter har altid mulighed for at kontakte deres rådgiver i afdelingen, hvis de har behov for råd og vejledning.

I sager om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42 skal foretages en konkret og individuel vurdering. Af samme grund er det ikke muligt at svare på dit sidste spørgsmål, idet det opstiller generelle antagelser.

For at kunne få bevilliget kompensation for tabt arbejdsfortjeneste skal der forinden laves en målgruppevurdering, dvs. at det skal vurderes om familien er omfattet af bestemmelsens personkreds.