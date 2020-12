Mens Henriettes søn er her på lånt tid, lever hun under konstant pres fra kommunen

Så sent som i nat lå Henriette Rolighed vågen til klokken fire. Hun kunne ikke sove, fordi hun for nyligt, siger hun, har fået beskeden om, at hun mister 20-25 procent af sin indkomst.

Kommunen vil skære i hendes tabte arbejdsfortjeneste, som hun modtager for at passe og hjemmetræne Simon.

Det er ikke til at sige, om den afgørelse er rigtig eller forkert endnu, men sagsbehandleren mente i hvert fald ifølge Henriette, at de burde klage.

- Vores sagsbehandler sagde, at hun var ked af det, men at ledelsen havde bedt dem om at skære ind til benet, og at hun syntes, vi skulle klage. Det vidner om et system, hvor de enkelte sagsbehandlere, der bare gerne vil hjælpe, ikke altid kan stå inde for de rammer, de er tvunget til at arbejde under, siger hun.