Anne får hjælpende hånd af minister: Kommune afviser kritik

Aarhus kommune mener ikke, at Anne Bertramsen har ret til kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, når hun hjemmetræner sin spastisk lammede søn, Otto. Det skyldes, at hun arbejder som sygeplejerske, hvor en del af arbejdstiden ligger om natten og i weekender, og derfor ikke kolliderer med sønnens træning.

Det er dog ikke nødvendigvis den rigtige tolkning. Det spørgsmål rejser sig, efter socialminister Astrid Krag har givet et svar til Folketingets Social- og Ældreudvalg om sagen.

- Det er således ministeriets vurdering, at det ikke er afgørende for udmålingen af hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, at hjemmetræningen er sammenfaldende med modtagerens arbejdstider.