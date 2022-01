Varslede enorm varmeprisstigning - men nu kommer der en helt ny melding

Regnefejlene blev opdaget ved, at dele af energiselskabets bestyrelse valgte at foretage nogle ekstra beregninger hen over juleferien, da de vurderede prisstigningen som "meget voldsom".

- Vi (bestyrelsen, red.) er også selv forbrugere, så det går også ud over vores varmeregning, siger Allan Krantz Jensen.



Markant lavere

Den øvrige bestyrelses nye beregninger blev verificeret i sidste uge.

Det betyder, at kunderne nu har udsigt til en "markant lavere" prisstigning, oplyser Allan Krantz Jensen.

Den nye formand kan på nuværende tidspunkt ikke sætte et konkret tal på, men siger at det kommer til at læne sig op ad de prisstigninger, der er hos andre energiselskaber.