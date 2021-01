Trafikforsker forstår tvivl om letbane-udvidelse: Den har ikke opfyldt forventningerne

Der rejses nu tvivl om de oprindelige planer for udvidelse af Aarhus Letbane. Der tegner sig nemlig et flertal blandt politikerne i Favrskov Kommune til at droppe letbaneplanerne til Hinnerup og i stedet kigge mod en busløsning.



Ifølge trafikforsker ved Aalborg Universitet, Niels Melchior, som var med helt fra letbaneprojektets spæde start, så er den mulige afvisning af en udbygning slet ikke så overraskende – vilkårene i projektet har nemlig ændret sig væsentligt siden projektets start:

- Dengang handlede det jo faktisk om ikke kun om Aarhus Kommune og Hinnerup Kommuner. Så vidt jeg husker, var 11 kommuner med i projektet, og der skulle køre letbane både til Randers, Silkeborg og Skanderborg, siger Niels Melchior til TV2 ØSTJYLLAND.



Har ikke indfriet forventninger

Ifølge forskeren var forhåbningen, at letbanen over tid kunne udvides til et net i området omkring Aarhus, som man kender det fra S-togsnettet i og omkring København.