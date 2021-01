Flere nye vaccinecentre åbnet i Nordjylland: Midtjyderne må fortsat køre langt

Anderledes ser det ud i Region Nordjylland, hvor de første af 22 nye vaccinationscentre åbnede onsdag. Det betyder, at nordjyderne kan se frem til en meget kortere køretid sammenlignet med midtjyderne, når de skal vaccineres.

- Der bliver brugt rigtig lang tid på transporten, og det kan være en svær ting at overskue for rigtig mange af de ældre medborgere, så derfor har vi valgt at sige, at vi vil oprette mange flere vaccinesteder tæt på, hvor man bor, så det er mere overskueligt at kommer dertil, siger Ulla Astman (S), der er formand for Region Nordjylland.

De praktiserende læger er klar

Anders Kühanu (S) er enig med regionsrådskollegaen fra Nordjylland i, at der skal gøres noget for at hjælpe dem, der har svært ved transporten, når der er indsamlet flere erfaringer.

- Vi skal ideelt set efter min opfattelse have det helt ud til de praktiserende læger. Det vil sige så tæt på borgerne som overhovedet muligt, så de har så kort vej, som vi kan give dem, til at blive vaccineret, siger han.