Stor og rolig hund søges til musical

En østjysk hund har lige nu muligheden for at blive stjerne i en musical.

Busbjerg Spillene i Favrskov Kommune søger lige nu en hund til deres musical, Annie, som bliver opført fra den 18. juni til den 5. juli i år.

Hunden vil få rollen som Annies tro følgesvend, Sandy, og der er en række krav, den skal opfylde for at kunne få rollen.

Det afgørende er, at det er hund, der kan arbejdes med. Lisbeth Gaba, presseansvarlig for Busbjerg Spillene

- For at få rollen som hunden Sandy kræver det, at det er en velopdragen hund, der skal lære at adlyde en anden person ved et andet navn. Den skal gå uden snor på scenen, og så skal den ikke lade sig distrahere sig af, at der sidder 400-1000 mennesker og kigger på, siger Lisbeth Gaba, der er presseansvarlig for Busbjerg Spillene, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Og så skal den helst være så stor, at man kan se den, tilføjer hun.

Den her hund er formentlig for lille. Foto: Hendrik Schmidt - Ritzau Scanpix

Der er dog ikke noget krav til hvilken race, det skal være, men de kunne godt tænke sig en Golden Retriever.

- Men det afgørende er, at det er hund, der kan arbejdes med, siger Lisbeth Gaba.

Er lykkedes før

Og hunden kommer til at arbejde. Hunden og ejeren skal møde op til alle øvegange, hvor hunden er med, og i slutningen af juni er det stort set hver dag.

Forestillingen foregår udenfor i smukke omgivelser. Billedet her har Busbjerg Spillene taget under forestillingen sidste år. Foto: Busbjerg Spillene

Rollen er frivillig, så hundens ejer får ikke penge for at stille sin hund til rådighed, men trods det er Busbjerg Spillene optimistiske i forhold til at få en hund til rollen.

- Det lykkedes os for ti år siden, da vi opførte forestillingen sidst. Og dengang var vi så heldige, at ejeren lod hunden flytte ind hos hovedpersonen, så de kunne lære hinanden godt at kende.

- Vi skal have en hund. Det skal lykkes. Det kan vi ikke undvære, siger Lisbeth Gaba.

Ønsker man at deltage i auditionen med sin hund, skal man møde op på Hjermind Skole, Hjermind Byvej 28 i Hjermind på lørdag kl. 14.