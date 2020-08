Lille biograf renoveret for 750.000 kr - havde pengene på kontoen

VIDEO: Der sker ting og sager i biografsalen hos Hadsten Bio for tiden. Frivillige som Peter Eskedal Holm arbejder på at kunne give gæsterne en helt ny biografoplevelse.

Siden coronakrisen brød ud i marts har der været tomt på det hvide lærred i Hadsten Bios sal. Og selvom det nu faktisk er muligt at slå dørene op for gæsterne, er de fortsat lukkede. Lidt endnu.

Det kan lade sig gøre, fordi vi er en stor flok frivillige, der går hernede uden at få løn. Så kan vi altså lægge nogle penge til side hvert år. Peter Eskedal Holm, frivillig, Hadsten Bio

Biografens frivillige kræfter har nemlig brugt nedlukningen og mere til på at modernisere salen for 750.000 kroner.

- Vi har fået nyt fra a til z med ny vægbeklædning, nyt gulv, nye stole, bedre lyd og nye farver på væggene, fortæller en af de frivillige, Peter Eskedal Holm.

Hadsten Bio ligger i Nørregade i det centrale Hadsten.

Havde pengene på kontoen

I alt har forbedringerne kostet 750.000 kroner. Penge som biografen selv havde stående på kontoen.

Og det er ret usædvanligt for en så lille biograf.

- Det kan lade sig gøre, fordi vi er en stor flok frivillige, der går hernede uden at få løn. Så kan vi altså lægge nogle penge til side hvert år, siger Peter Eskedal Holm.

Læs også Kun publikum på hvert andet sæde i biografer og teatre

Han er selv pensionist og i stedet for at nyde sit otium med at fjerne ukrudt i haven, bruger han et hav af timer i Hadsten Bio. Blandt andre sammen med pensionistkollegaen Tage.

- Jeg er gammel filmmand og har selv haft biograf i Randers engang i tidernes morgen. Så der sidder nok en gammel cirkushest og hypper lidt med mig engang imellem, siger Peter Eskedal Holm.

Peter Eskedal Holm fortæller, at håndværkere er blevet hyret til gulvet, vægpaneler og malerarbejde. Resten har de frivillige selv klaret.

'Gæsterne kan mærke frivilligheden'

Netop det faktum at han og alle de andre involverede i biografen gør det ganske gratis, har stor betydning for driften. Og gæsterne kan mærke det, mener Peter:

- Det betyder, at man er mere entusiastisk. Når man går hernede som frivillige, må det være, fordi man synes, det er spændende.

Lydmæssigt og komfortmæssigt kan jeg ikke se den store forskel. Det er tip-top moderne nu, og de får en større oplevelse nu end tidligere. Peter Eskedal Holm, frivillig, Hadsten Bio

Med de nye store forbedringer mener folkene bag biografen, at man nu kan konkurrere på kvaliteten med de store kæder.

- Lydmæssigt og komfortmæssigt kan jeg ikke se den store forskel. Det er tip-top moderne nu, og de får en større oplevelse nu end tidligere, lyder det stålfast fra Peter Eskedal Holm.

Første spilledag efter renoveringen er på onsdag den 26. august.